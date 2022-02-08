Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmenin yapıldığı uzun masa, Putin’in Macron’u eli cebinde karşılaması ve toplantı sonrası beklemeden ayrılması gündem oldu. Fransız gazetesi Liberation Putin’in uzun masa görüşmesini “Rus usulü diyalog” manşetiyle birinci sayfasına taşıdı.
Fransız gazetesi Liberation Putin’in uzun masa görüşmesini “Rus usulü diyalog” manşetiyle birinci sayfasına taşıdı.
Kremlin’den Putin’in eli cebinde özgüvenli tavrı dikkat çekti. Masanın uzunluk mesafesi de görüşmede dikkat çeken diğer detaydı. Rusya liderinin toplantı sonrası Macron’u beklemeden salondan ayrılması da dikkatlerden kaçmadı.
DETAYLAR DÜNYA BASININDA DA GÜNDEM OLDU
Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından dünya basınında da görüşme detayları alay konusu oldu. New York Times gazetesi masadaki mesafe ile dalga geçerek “Senin tarafında hava nasıl?” diyerek ti’ye aldı.
İngiliz Daily Mail gazetesi de görüşmedeki görüntüyü ‘hala aralarında kilometreler var’ başlığı ile yayınladı.
Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini görüşmek için Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede Putin’in tavırları dikkat çekti.
Putin'den NATO'ya uyarı: Ukrayna'yı alırsanız Avrupa ve Rusya savaşa sürüklenir Rusya ile Ukrayna arasında giderek artan gerilimi görüşmek üzere Moskova'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Putin, bir kez daha Avrupa ve NATO'yu uyardı.
Macron Fransız basınında alay konusu oldu: Rus usulü diyalog
Putin ve Macron arasında gerçekleşen kritik görüşmedeki görüntü Fransız basınında alay konusu oldu. Görüşmenin gerçekleştiği uzun masa “Rus usulü diyalog” manşetiyle yer aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmenin yapıldığı uzun masa, Putin’in Macron’u eli cebinde karşılaması ve toplantı sonrası beklemeden ayrılması gündem oldu. Fransız gazetesi Liberation Putin’in uzun masa görüşmesini “Rus usulü diyalog” manşetiyle birinci sayfasına taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : Putin,Macron,Fransız basını,