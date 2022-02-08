Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor. Batılı ülkelerden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğinde olabilecek yaptırım tehditleriyle de gerilim daha da yükseliyor. ABD’nin konuya ilişkin bazı açıklamalarını değiştirme çabaları dikkati çekti.

Günlük basın toplantısında, bir gazetecinin yönetimin “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi” olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin sorusuna yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki ‘an meselesi’ kaçınılmaz son anlamına geliyor.”

Gazetecinin “Yönetimden kimse işgal an meselesidir demedi mi diyorsunuz yani?” sorusuna ise Price, “potansiyel olarak an meselesidir.” demiş olabileceklerini iddia etti.

Price, “Eğer işgal an meselesi olsaydı, diplomasiye ve diyaloğa öncelik vermezdik.” iddiasında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi olduğunu ifade etmişti.



"BU KELİME BİZİM KASTETMEDİĞİMİZ YERLERE ÇEKİLİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de defalarca Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini dile getirmişti.

Psaki daha sonra 2 Şubat'ta, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "an meselesi" açıklamalarına ilişkin “Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı şubat ayında işgal edebileceğini söylemişti.



ABD'li istihbarat yetkilileri: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, ABD ordusu ve yetkilileri Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda 50 bin kişinin olabileceğine ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğine dair durum tespiti yaptı.

Erdoğan'dan Rusya Ukrayna gerginliğine dikkat çeken çıkış: Avrupa'da bu işi çözecek lider kalmadı Ukrayna’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle birlikte söyleşi gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile askeri, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öne adımların atılacağının mesajını verdi. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasındaki yaşanan krizde Ukrayna’nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurguladı.