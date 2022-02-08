Türkiye Gazetesi

HS2 yüksek hızlı demiryolu için Birleşik Krallık’ın Aylesbury kentinin yakınlarındaki Fleet Marston’da yapılan kazılarda bir Roma kasabası keşfedildi. Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda bilerce altın sikke ve broşlar bulundu.

ARKEOLOGLAR TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Independent Türkçe’nin haberine göre, bölgede arkeologlar tarafından yapılan çalışmalarda, büyük mezarlıkların ortaya çıktığı belirtildi. Kazılarda yaklaşık 425 ceset bulunurken, hepsinin bir alana gömülmesi ise dikkat çekti. Arkeologlar, bunun geç Roma dönemi için “seyrek rastlanan ama normal bir cenaze töreni” olabileceğini ya da bu cesetlerin suçlulara veya toplumdan dışlanmışlara ait olabileceğini belirttiler.

BİN 200’DEN FAZLA SİKKE BULUNDU

Aynı zamanda arkeologlar, bin 200’den fazla sikke, kaşık, iğne, broş gibi kalıntılarda buldu. Buluntular ise Fleet Marston’ın bir ticaret bölgesi olduğunu gösterdi. Aynı zamanda 50 kişilik ekip, çanlar, kavanozlar, broşlar ve gıda mayalamaya dair kanıtlar da ortaya çıkardı.

2 binden fazla altın sikke bulundu.

Arkeologlardan tarihi keşif.

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