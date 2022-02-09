Türkiye Gazetesi

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail’in dün Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından 1 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

SURİYE ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e misilleme bir saldırı gerçekleştirileceği üzerine İsrail de belirli bölgelere saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

SURİYE KARŞILIK VERDİ, İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

Fırlatılan füzelerin ardından İsrail basını, füzelerin İsrail hava sahasını geçtiği ve havada patladığı, ülkede roket uyarı sirenleri çalınarak alarma geçildiği bildirdi.

İRAN GEREKÇESİYLE SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Suriye, İsrail’in daha önce Şam’a fırlattığı füzelerin de düşürüldüğünü belirtti. İsrail, son 10 yıldır Suriye’de İran güçlerinin bulunduğu gerekçesiyle bölgeye sık sık hava saldırıları gerçekleştiriyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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