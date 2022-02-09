Türkiye Gazetesi

Çatıyla aracın bütünleşmiş gibi durduğu ilginç görüntü, sürücünün Alphington bölgesinde otopark giriş kapısının üzerindeki çatının yüksekliğini iyi hesaplayamaması sonucu meydana geldi.

ANİDEN GÜRÜLTÜ GELMESİ ÜZERİNE DIŞARIYA ÇIKTIM

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini olayı şöyle anlattı: “Salı sabah 11 sıralarında evimde oturuyordum. Aniden büyük bir gürültü gelmesi üzerinde dışarıya çıktım. Çatı, giriş sütunlarından kopmuş ve aracın üzerinde duruyordu. Şoför araçtan atladı. Çok sinirliydi, bağırıp çağırmaya başladı.” 15 dakika sonra itfaiye gelerek çatıyı aracın üzerinden aldı.

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