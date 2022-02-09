Türkiye Gazetesi

Japonya’da polis çağrı hattını 440 kez arayan ve Miyagi eyaletinin Shibata şehrinde bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı tespit edilen 51 yaşındaki Yoshinori Mito Şubat ve Ekim ayları arasında farklı zaman dilimlerinde polis çağrı hattı olan 110’u tam 440 kez aradı.

POLİS ÇAĞRI HATTINI 440 KEZ ARADI

Telefonu çaldırıp kapatan ya da kapatmayıp sessiz kalan Mito, polisin başlattığı teknik takip sonrasında yakayı ele verdi. Polis çağrı hattının arama geçmişine bakan emniyet güçleri şüphelinin numarasını ulaşarak kimliğini tespit etti. Mito'nun tutuklandığını açıkladı.

"O KADAR ÇOK ARAMADIM"

Sendai polis merkezindeki ilk ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden şüphelinin, "O kadar çok aramadım" dediği öğrenildi. Şahsın eylemi ne amaçla gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.