Türkiye Gazetesi

İspanya Kraliyeti tarafından İspanya Kralı VI. Felipe'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği belirtildi.

Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği dolayısıyla faaliyetlerine normal bir şekilde devam edeceği duyuruldu. Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

İSPANYA'DA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor.

Toplam 10 milyon 439 bin 302 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

İspanya'da açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor Koronavirüsten korunmak için yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan maske kullanımı İspanya’da sona erecek. İspanya’da sol koalisyon hükümeti açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldıracağını açıkladı.

İspanya'dan evden çalışana 'dijital göçebe' vizesi İspanya, evden çalışanlar için dijital göçebelik vizesi başlatıyor. Buna göre, evden çalışan kişiler nüfusu azalan köy ve kasabalarda 12 aya kadar kalabilecek.

İspanya'da evcil hayvanlar kutsandı İspanya'daki evcil hayvanlar, Katolik dini inancına göre hayvanları koruduğuna inanılan "Aziz Anton Günü"nde kilise tarafından kutsandı.