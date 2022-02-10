Türkiye Gazetesi

Endonezya, Fransa’dan 42 savaş uçağı alarak savunma sanayisine yatırım yapacak. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, iki ülkenin imzaladığı anlaşmayı Twitter hesabından, "Artık resmi, Endonezya 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti." ifadeleriyle duyurdu.

Rafale savaş uçaklarının üreticisi Fransız Dassault Aviation şirketinden yapılan açıklamada, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da gerçekleştirilen törende, Parly, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Dassault Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier ile Tümgeneral Yusuf Jauhari’nin Endonezya’nın 42 son nesil Rafale savaş uçağının alımına dair anlaşmayı imzaladığı belirtildi.



RUSYA'DAN SU-35 ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Açıklamada, bu alımın eksiksiz anahtar teslimli bir sipariş olduğu, hava personelinin eğitimi, Endonezya hava üslerine lojistik destek ve 2 tam görev simülatörü ile bir eğitim merkezini içeren kapsamlı bir paketten oluştuğu aktarıldı.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fadjar Prasetyo, 22 Aralık’ta ülkesinin Rusya’dan almayı planladığı SU-35 savaş uçaklarından vazgeçtiğini, bunun yerine Fransız Rafale ya da Amerikan Boeing F15EX almayı değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Fransa, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne 80, Mısır’a 54, Katar'a 36, Yunanistan'a 24 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı. Hırvatistan da ikinci el 12 Rafale savaş uçağını satın almak üzere sözleşme imzalamıştı.

Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü, çok sayıda yaralı var Endonezya’da yerli turistleri taşıdığı öğrenilen bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Türk İHA’ları başarıdan başarıya koşuyor: Endonezya satın almak için sıraya girdi Türkiye, İHA ve SİHA’larıyla gündem olmaya devam ediyor. Askeri ve savunma sanayi alanlarında yazılar yayımlayan Oryx Blog, Türk insansız hava araçlarının Orta Asya’daki başarılarından sonra Endonezya’nın Türk İHA’larını satın alma konusunda istekli ve arzulu olduğu belirtildi. Aynı zamanda yazıda, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısı ve İHA’ların gücüne vurgu yapılarak Endonezya dahil birçok ülkenin İHA alımı için sıraya girdiğinin altı çizildi.

