Denizaltıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında ABD tarafından 3 senedir uyuşturucu kaçakçılığından aranan Ekvadorlu Jorge P.B. de var. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 145 milyon dolar olduğu açıklandı. Denizaltı ise sadece 1 milyon dolar değerinde.
Kolombiya ordusu denizaltıda 4 ton kokain ele geçirdi
Ordu sözcüsü, uyuşturucuların isyancı Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) örgütüne ait olduğunu bildirdi.
Evladına kıyan anneden kahreden sözler: Bizi uyuşturucu mahvetti İzmir'de uyuşturucu kullanan kızını boğarak öldüren annenin mahkemedeki sözleri yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi. 59 yaşındaki anne, ailelerini uyuşturucunun mahvettiğini ve kızının uyuşturucu kullandığını çok geç anladığı için kendisinin hatalı olduğunu söyledi.
Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Bergama ilçesinde yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.