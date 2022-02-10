Türkiye Gazetesi

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu sabah Covid-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu, ziyaretin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de Covid-19'a yakalanmıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles'ın davetini reddetti Prens Harry-Meghan Markle çifti Prens Charles’ın davetini polis koruması nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldı.

Prens Charles Barbados’ta! Annesinin devlet başkanlığından alınmasına şahitlik edecek Eski İngiltere sömürgesi Barbados’ta devlet başkanı seçilen 72 yaşındaki Dame Sandra Mason, ülkenin İngiltere’den bağımsızlığının 55’inci yıl dönümü olan 30 Kasım’da yemin ederek yeni görevine başlayacak.