Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizinde arabuluculuk için Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmeye giden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basına yansıyan fotoğrafları alay konusu olmuştu. Fotoğrafta Putin ile Makron'un kritik gündemi tartıştığı masanın devasa boyutları ve iki lider arasındaki mesafe dikkat çekmişti.

Macron'un yönetiminde görevli iki üst düzey isim, görüşmede kullanılan uzun masanın nedenini Rus PCR testine bağladı.

MACRON RUSLARIN TESTİNİ REDDETTİ

Macron'un, Putin ile görüşmesinden önce koronavirüs tedbirleri gereği istenen Rus COVID-19 testine girmeyi reddettiği açıklandı.

Sağlık ve güvenlik protokolünü reddetmesinin ardından Macron'a, Putin'den sosyal mesafe gereği uzak durması gerektiği söylendi.

MASA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Bir ucunda Macron'un, diğer ucunda Putin'in oturduğu son derece uzun Kremlin masası, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Bazı yorumcular düzenlemenin siyasi bir açıklama olduğunu öne sürerken, şimdi masa düzeninin Macron'un Rus doktorlar tarafından test edilme konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık altı saatlik görüşmeleri sırasında Macron ve Putin, Ukrayna'daki krizi tartışmış Macron, Putin'den durumun tırmanmayacağına dair garanti aldığını açıklamıştı.

Macron, Putin ile görüşmesini değerlendirdi: Amacıma ulaştım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı" dedi.

Macron Fransız basınında alay konusu oldu: Rus usulü diyalog Putin ve Macron arasında gerçekleşen kritik görüşmedeki görüntü Fransız basınında alay konusu oldu. Görüşmenin gerçekleştiği uzun masa “Rus usulü diyalog” manşetiyle yer aldı

Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini görüşmek için Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede Putin’in tavırları dikkat çekti.