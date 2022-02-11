Türkiye Gazetesi

İtalya’da artan enerji faturaları protestoya neden oldu. İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla ülke genelinde pek çok belediye, artan elektrik harcama maliyetlerini protesto maksatlı kentlerindeki önemli ve tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürdü.



İtalya'da belediyeler, yükselen enerji faturaları dolayısıyla tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürerek protesto gerçekleştirdi.

Başkent Roma'da tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı ve Vecchio Köprüsü ile Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi başta olmak üzere ülke genelindeki önemli anıtsal yapıların, yerel saatle 20.00'de ışıkları kapatıldı.

Dikkat çekmek için böyle bir eyleme gittiklerini aktaran ANCI Başkanı Antonio Decaro, hükümetin desteğinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

Başbakan Mario Draghi, dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak enerji fiyatlarına müdahale konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.

İtalya'da doğum oranları düştü İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü Başkanı Gian Carlo Blangiardo, ülkede geçen yıl kayıtlara geçen doğum sayısının 400 binden az olduğunu açıkladı.

İtalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadının öldüğü 2 yıl sonra ortaya çıktı talya'nın Lombardiya bölgesinde itfaiyenin çağrı üzerine gittiği evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının 2 yıl önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşayan kadının komşuları yaşlı kadını 2 buçuk yıldır görmediklerini ve koronavirüs salgını nedeniyle başka yere taşındığını düşündüklerini söyledi.