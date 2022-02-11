Türkiye Gazetesi

Madagaskar'ın güney doğu kıyılarına geçen hafta ulaşan Batsirai Kasırgası, adada büyük bir felakete yol açtı. İç kesimlere doğru ilerleyen kasırga önüne geleni yıkıp geçti.

Ulusal Afet ve Risk Yönetim Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, afette şu ana kadar 120 kişinin öldüğü belirtildi. BNGRC, kasırganın sebep olduğu altyapı hasarı yüzünden haberleşme ağlarının çalışmadığı ve bilgilerin geç güncellendiğini bildirdi.

Kasırgadan 124 binden fazla kişinin etkilendiği ve 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, bu kişiler için 108 alanda sığınma merkezleri kurulduğu kaydedildi. Kasırganın haftaya etkisini daha da artırmasından endişe ediliyor.

GEÇEN AY DA KASIRGA VURDU

Madagaskar'da geçen ay etkili olan "Ana" tropikal fırtınasında da 55 kişi ölmüş, 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı. Afrika'nın güneydoğusunda etkili olan Ana Fırtınası, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de toplam 78 kişinin hayatına neden olmuştu.

Tornado kasırgasından 9 gün sonra kedi Madix enkazdan sağ çıktı ABD’de 6 eyalette görülen Tornado kasırgasıyla felaket yaşadı. Yetkililerin en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğu felakette binalar enkaz yığınına döndü. Mayfield'de yıkılan binada 9 gün sonra bir kedi sağ olarak çıktı.

Dünya ısındıkça ABD’de kış kasırgaları daha yıkıcı hale gelebilir ABD’de yapılan araştırmaya göre küresel iklim değişikliği nedeniyle ülkedeki kış kasırgalarının daha güçlü hale geleceği belirtildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde İda Kasırgası'nın bilançosu 26'ya yükseldi ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktı.