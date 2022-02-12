Türkiye Gazetesi

CNBC'nin haberine göre, ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yaptığı açıklamada, 5 yaşından küçüklere ait 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçları FDA'ya ulaştırılıncaya kadar başvurunun dondurulduğunu duyurdu. Açıklamada, başvurunun tamamlanması için çocuklara yönelik 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçlarının bekleneceği ve iki şirketin de aşıların bu yaş grubunda yüksek seviyede koruma sağladığına inandığını kaydetti.

OMİCRON GENÇLERDE CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, son dönemde ciddi artış görülen Omicron vakaları nedeniyle gençler ve çocuklarda artan hastaneye yatışlar nedeniyle tüm olasılıkları gözden geçirmek için Pfizer ve BioNTech'ten çocuklara yapılan 3 doz aşılama verilerinin kendileriyle paylaşılması talebinde bulunduklarını belirtti.

3 DOZ AŞI SONUÇLARI GÖRMEK İSTENİYOR

Beş yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşısı kullanımında ilk etapta 2 doz aşılamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmek istediklerini vurgulayan Marks, kendilerine ulaşan yeni verilerin ardından 3 doz aşı sonuçlarını da görmek istediklerini ifade etti.

FDA'nın başvuruyu 15 Şubat'ta görüşmesi bekleniyordu.

Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için FDA'ya acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı.

BioNTech 4. doz randevuları açıldı 3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için 4. randevuları açıldı. 4. doz BioNTech aşısı olmak isteyenler Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden randevu alabilecek.

Araştırma sonuçları ortaya koydu: 4. doz Pfizer-BioNTech, Omicron’u engelleyemiyor Koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken, dördüncü doz aşı tartışmaları da sürüyor. Bilim adamları dört doz Pfizer-BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, dördüncü dozun antikorları artırdığını ancak Omicron'un bulaşmasını engellemeye yetmediğini açıkladı.