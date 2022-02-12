Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizinde tansiyon gün geçtikçe artarken, Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kırım açıklarında deniz tatbikatı başlatılacağı duyuruldu.

Bakanlık “30’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir.” bilgisini paylaştı.

TATBİKATIN AMACI KIRIM YARIMADASININ KIYI ŞERİLETİNİ KORUMAK

Rusya Donanması’na bağlı Karadeniz Filosu tarafından başlatılacak olan tatbikatın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, “Tatbikat kapsamında savaş gemileri, tekneler ve filo destek gemileri, Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrılarak belirlenen bölgelere geçiş yaptı. Tatbikatın amacı Kırım yarımadasının kıyı şeritlerini, Karadeniz filosunun üslerini, deniz iletişim ve ekonomik faaliyet alanlarının korunmasıdır” denildi.

FÜZE VE BOMBA SALDIRILARI EĞİTİMİ YAPILACAK

Tatbikat esnasından Rus donanmasına bağlı birlikler tarafında senaryo gereği düşman saldırılarına karşı atışlar gerçekleştirileceği, Deniz, kıyı ve hava hedeflerine karşı füze ve topçu ateşi, füze ve bomba saldırıları eğitimleri yapılacağı belirtildi.

Açıklamada "Karadeniz'den ve diğer filolardan çeşitli sınıflardaki 30'dan fazla savaş gemisi, deniz saldırı grupları ve çıkarma gemisi müfrezeleri olarak görevleri yerine getirecek. Bunlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, füze gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasının en büyük gemisi Akdeniz'e geliyor Rusya, donanmasındaki en büyük savaş gemisini Suriye’deki operasyonlarında kullanmak üzere Akdeniz’e gönderiyor.

Kimyasal silahları nakledecek gemiye Rus donanması eşlik edecek Rusya'nın Akdeniz'deki askeri gemilerinin, Suriye'nin kimyasal silahlarının naklini gerçekleştirecek gemilere eşlik edeceği belirtildi.