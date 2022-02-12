Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına seslendi.

“Şu anda Ukrayna’daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin” açıklamasında bulundu.

"PLANINIZI ERTELEYİN"

Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı. Ukrayna'daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin" dedi.

Almanya ayrıca, Dnipro'da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi. Almanya’nın vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal etmeye başlayabileceği uyarısı sonrası geldi.

ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Estonya ile birlikte Letonya ve Hollanda’da vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

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