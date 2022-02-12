Türkiye Gazetesi

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA’lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İHA'LARA KARŞI İSRAİL'DE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

Atina yönetimi çaresiz: Türk İHA ve SİHA'larına çözüm arıyorlar Türkiye İHA ve SİHA’larıyla Yunansitan’da gündem olmaya devam ediyor. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Atina yönetiminin Türk İHA ve SİHA’larına karşı çözüm aradıkları belirtildi. Çözüm olarak Fransa’dan 19 Ocak’ta teslim alınan 6 adet Rafele savaş uçağı da Atina yönetimine çare olamadı.