Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukraya arasında yükselen tansiyona ilişkin 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ilk açıklama da Beyaz Saray'dan gelmişti.

İLK AÇIKLAMA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ

Beyaz Saray görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydetmiş, açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde cevap verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denilmişti.

"SORUNLARI ÇÖZME ZAMANI GELDİ"

Kritik görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’dan da açıklama geldi.

Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi.

TEMASLAR SÜRECEK

Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi.

Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi Ukrayna gündemini konuşmak için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi.

Putin-Macron görüşmesindeki dev masanın sırrı belli oldu Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ikili görüşmeyi gerçekleştirdiği devasa masadaki fotoğrafları sosyal medyada alay konusu olmuştu. Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun masasının sırrını açıkladı.