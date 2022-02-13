Türkiye Gazetesi

Fransa'da 'Özgürlük Konvoyu' Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto etmek için protesto gerçekleştirdi. Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.



Hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasaklanan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildiğini, çıkan olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

7 BİN 200 POLİS GÖREV ALDI

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı.

Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.

Bu arada, Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, konvoya destek veren sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in yasaklanan gösteriye katıldığı gerekçesiyle Elysee Sarayı yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

HÜKÜMETİN SAĞLIK POLİTİKASI ELEŞTRİLDİ

Paris'teki Özgürlük Konvoyu'na katılmak için Strasbourg'dan gelen Thierry Klotz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Covid-19 başladığından bu yana gösterilere katıldığını belirterek, hükümetin sağlık politikasını "felaket" olarak yorumladı.

Klotz, Fransa'da özgür bir ülkede oldukları için eylem yapma haklarının bulunduğuna söyledi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e gelmişti.

Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris’te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

Trump’tan Paris protestoları açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan protesto gösterilerine ilişkin “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum.” değerlendirmesini yaptı.

İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı İtalya'da belediyeler, yükselen enerji faturaları dolayısıyla tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürerek protesto gerçekleştirdi.