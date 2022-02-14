Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken. Ukrayna'dan, Rus işgaline karşı bir hamle geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Ukrayna Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz’un Kiev ziyaretinin öncesinde Başbakandan, Ukrayna'ya karşı olabilecek Rus kara saldırısını savuşturmak için 12 bin tanksavar füzesinin acilen teslim edilmesini istedi.

"RUS İŞGALİNE İLİŞKİN ENDİŞELER ARTIYOR"

Büyükelçi Melnyk, “Durum dramatik. Ukrayna'da bir Rus işgaline ilişkin endişeler artıyor. En kötü senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Alman hükümeti Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddederken, ana muhalefet parti Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, "Federal hükümet, Kuzey Irak'ta Peşmerge ile yaptığımız silah yardımı gibi Ukrayna’ya da silah ihracat taleplerini de onaylayabilir" dedi. Diplomatik kaynaklar ise Başbakan Scholz’un Kiev ziyaretinde Ukrayna’ya daha fazla ekonomik yardımın yapılacağını, ancak silah teslimatı konusunda Almanya’nın katı tutumunun devam edeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna seyahati öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşadığımız durum, Avrupa'da barış için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Avrupa'da barışı nasıl güvence altına alabiliriz Her iki ziyaretimizin ana konusu da barışı sağlamak” açıklamasını yapmıştı.

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Ukrayna cephesinden sürpriz çıkış: Gerekirse NATO’dan vazgeçebiliriz Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Ukrayna cephesinden kritik bir açıklama geldi. Yaşanan gerginliğin ana sebeplerinden olan Ukrayna’nın NATO’ya tam üye olma talebiyle ile ilgili geri adım geldi. Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, yaptığı açıklamada Rusya ile büyük bir çatışmayı önlemek adına uzun süredir devam eden ABD liderliğindeki NATO'ya katılma teklifinden vazgeçme olasılıklarını düşündüklerini söyledi.