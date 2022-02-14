Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Bakan Blinken "Rus güçlerinin sınıra dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz" dedi.

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv'de çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken "Elçilik, Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdürecek" diye konuştu.

Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.

Zelenskiy: Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüştü. Zelenskiy "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir" ifadelerini kullanırken Scholz ise "Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kere daha ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor Ukrayna, Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istedi.

Ukrayna cephesinden sürpriz çıkış: Gerekirse NATO’dan vazgeçebiliriz Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Ukrayna cephesinden kritik bir açıklama geldi. Yaşanan gerginliğin ana sebeplerinden olan Ukrayna’nın NATO’ya tam üye olma talebiyle ile ilgili geri adım geldi. Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, yaptığı açıklamada Rusya ile büyük bir çatışmayı önlemek adına uzun süredir devam eden ABD liderliğindeki NATO'ya katılma teklifinden vazgeçme olasılıklarını düşündüklerini söyledi.