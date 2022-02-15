Türkiye Gazetesi

Almanya’da meydana gelen korkunç olay herkesi şaşkına çevirdi. İşinden çıkıp evine dönen bir kadın, kapısının kilidini açtıktan sonra dinlenmek için salonuna gitmek istedi. Genç kadın salonunda gördüğü manzarayla kekelemeye başlayarak evden kaçtı.

YABAN DOMUZU KOLTUĞUNDA YATIYORDU

Kadın salonda koltuğunda uyuyan bir yaban domuzuyla karşılaştı. Çığlıklar içerisinde kendini evden dışarıya atan kadın, hemen ekiplere haber verdi. Kadının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, zorda olsa yaban domuzunu evden çıkarmayı başardı.

Eve giren domuz.

EVE ZARAR VERMİŞ

Polis ekipleri ise olayla ilgili açıklama yaptı. Merkez, zemin kattan ya da verandadan girdiği tahmin edilen domuzun, evdeki mobilyalara hasar verdiği belirtildi. Yetkililer, bu tür olaylarda yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve ihbarda bulunulması tavsiyesini yaptı.

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