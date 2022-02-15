Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın gündeminde olan koronavirüsle mücadele devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington'da vaka sayılarının hızla düşmesi nedeniyle tedbirler gevşetiliyor. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, kentteki Covid-19 vakalarının hızlı bir şekilde azaldığına işaret etti.

Kentteki iş yerlerinin müşterilerinden aşı kanıtı istemeyi bugünden itibaren durduracağını belirten Bowser, kamusal alanlardaki maske zorunluluğunu da 1 Mart'tan itibaren gevşeteceklerini açıkladı.

Bowser, 1 Mart itibariyle okullar, sağlık merkezleri ve toplu taşıma harici alanlarda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Washington DC'de Omicron varyantı ile zirve yapan vaka ve ölü sayıları son haftalarda sert gerilemişti.

Kaliforniya’da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden geldi.

Ülkeler arası maske savaşı medeniyet maskelerini düşürdü Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele devam ederken, Türkiye’de ücretsiz olarak dağıtılan maskeler için Avrupa ülkeleri ve ABD arasında maske savaşı yaşanıyor.