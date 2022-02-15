Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri'nde kürek çekmeye giden Simon Hunt, nehir yatağında bir kemiğe denk geldi. Hunt, daha sonra bulduğu kemiği şeffaf plastik bir torbaya sararak polise götürdü.

GİZA PİRAMİTLERİNDEN DAHA ESKİ

Polis, insan uyruk kemiği veya üst bacak kemiği olduğu düşünülen kemiği laboratuvar testi için gönderdi. Araştırma yapan uzmanlar, kemiğin yaşını MÖ 3516 ile 3365 arasına tarihlendirdi.

BBC'de yer alan habere göre; bu tespit ile bulunan kemiğin hem İngiltere'de MÖ 3000'de yapılan Stonehenge'den hem de Mısır'daki Giza Piramitlerinden daha eski olduğu anlaşıldı.

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

Bir arkeolog, kemiğin ait olduğu kişinin boyunun yaklaşık 170 santimetre olduğunu tahmin ettiğini ancak bu kişinin erkek mi ya da kadın mı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Kemiği bulan grafik tasarımcı Hunt, insanların kendisine kemiği Londra'da bulmasının garip olduğunu söylediğini belirterek "Ancak o zamanlar Londra olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Sanırım çok iyi korunmuş olduğu için çamura falan saplanmış olmalı ve sonra yerinden edildi ve nehirde bana doğru yolunu buldu" ifadelerini kullandı.

2019'DA KAFATASI PARÇASI BULUNMUŞTU

Thames Nehri kıyısında 2019'da da Neolitik dönemden kaldığı sanılan kafatası parçası bulunmuştu. Nehrin kıyısında, çamurluk alanda bulunan alın kemiğinin, yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 5600 yıl öncesinden kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

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