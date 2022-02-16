Türkiye Gazetesi

Polonya'nın ilk nükleer reaktörünü geliştirmek için ABD ile anlaşma imzaladığı bildirildi. Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı madencilik devi KGHM Polska Miedź S.A şirketi ile ABD'ye ait nükleer firması NuScale Power arasında bir anlaşma yapıldığı duyuruldu.

2029 YILINDA DEVREYE GİRECEK

Sasin, anlaşmayı "Polonya'nın geleceği için tarihi bir olay, ülkemizde nükleer enerjiye doğru atılmış bir başka adım” şeklinde değerlendirerek, "Polonya enerji dönüşümü süresinde büyük zorluklar üstlendi. Bu yüzden Polonya, yenilenebilir yakıtları destekleyecek planını nükleer enerji yönünde seçti." dedi.

Polonya'nın ilk nükleer reaktörünü geliştirmek için imzalanan anlaşmanın en erken 2029 yılında devreye gireceği bildirildi.

İmza törenine katılan KGHM Üst Yöneticisi (CEO) Marcin Chludziński, anlaşmanın en erken 2029'da devreye gireceğini ve yüzde 100 karbonsuz enerji projesinin başlatılmasına öncülük etmekten gurur duyduğunu aktardı.

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