Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

NATO Savunma Bakanları, İttifak’ın Brüksel’deki karargâhında bir araya gelecek. Covid-19’u atlatan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın da katılacağı toplantıda, Avrupa’nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin kararlar görüşülecek.

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK

NATO’nun bu hamlesinin bölgede gerginliği daha da tırmandırabileceği belirtiliyor. Rusya, daha önce NATO’dan talep ettiği güvenlik garantileri çerçevesinde Bulgaristan ve Romanya da dâhil olmak üzere 1997’de NATO üyesi olmayan ülkelerdeki yabancı güçlerin, ekipmanın ve silahların çekilmesini istemişti. Bulgaristan ve Romanya 2004’te NATO üyesi olmuştu. Moskova, NATO’nun doğuya genişlemeyi durdurmasını askerî gerilimin azaltılmasında en önemli şart olarak öne sürerken NATO ise Rusya’nın bu talebini reddetmiş ve NATO’nun açık kapı politikasını değiştirmeyeceği, her egemen ülkenin hangi ittifakta yer alacağına kendisinin karar vereceğini açıklamıştı.

BALTIK ÜLKELERİ GÜVENLİĞİ ARTTIRDI

NATO, Rusya ile gerginliğin yükselmesinin ardından son birkaç ay içinde doğudaki Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da hava, deniz ve kara varlığını kuvvetlendirdi. İttifakın Baltık ülkeleri ve Polonya’da bulunan Geliştirilmiş İleri Mevcudiyeti kapsamındaki 4 muharip birlikte görevli asker sayısı, birkaç haftada 4 binden 5 bine çıkarıldı. Danimarka, Hollanda, İspanya, ABD ve İngiltere’nin gönderdiği savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla bu bölgedeki mevcudiyet artırıldı. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan’da son haftalarda NATO ülkelerinin asker ve savaş uçağı sayıları yükseltildi. Romanya’da ise hâlen NATO ülkelerine mensup iki binden fazla asker bulunuyor.

NATO: Ukrayna yardım talep ediyor Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

NATO'dan Rusya-Ukrayna krizine yönelik açıklama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik üzerine açıklama geldi. Stoltenberg, Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması üzerine "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik" derken, “Temkinli bir iyimserlik için sebebimiz var” diye konuştu.