Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Dünyada gündem olan İngiliz basınından The Sun gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zihin yapısını analiz etti. Haberde, "Putin’in düşünce yapısını anlamak için 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılışına kadar gitmeniz gerekli" diye ifadesi kullanıldı.

"Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü" başlığıyla yayınlanan haber, yüksek gerilimin yaşandığı Rusya-Ukrayna krizi döneminde Putin' sert eleştiriler yaptı.



PUTİN'İN PARANOYAK ZİHNİ

Rus liderin zihin dünyasını analiz eden haberde, zihni çeşitli bölümlere ayırarak, "ABD başkanlarına karşı saldırganlık", "NATO korkusu" "Batı'nın gelişmesiyle ilgili kıskançlık", "Kibir", "Ruh hastası", "Sovyetler Birliği özlemi" şeklinde bölümlere ayırdı.

1989 BERLİN DUVARI HATIRLATMASI

Putin'in eylemlerine sert eleştiriler yapan haberde "Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz." denilen haberde, Rus liderin o sıralarda Almanya'nın Dresden kentinde bulunan istihbarat servisi KGB'de binbaşı olduğu anımsatıldı.

PUTİN'İN EYLEMLERİNİ ELEŞTİRDİ

"Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığarak bir koruma şantajı organize ediyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, korumak istediğiniz şeyi korkutmaktır. Ardından, kurbanın (Ukrayna) polise (bu durumda NATO) güvenmediğinden emin olmaya çalışırsınız.

Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor." ifadeleri yer aldı.

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