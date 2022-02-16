Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla dahil birçok şirketin kurucusu Elon Musk, 2021’de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı sözcüsü Steve Taravella ile hararetli bir tartışmaya girmişti. Taravella, milyarderleri bağış yapmaya davet ederek küresel açlıktan söz etti.

BM yetkilisinin açıklamasının ardından Musk, Twitter paylaşımanda, “Eğer 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirlerse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım” demişti. Ardından Elon Musk, hisselerini bağışlamaya başladı.

TESLA HİSSELERİ 10 GÜNDE SATILDI

Geçtiğimiz yıl 19 Kasım ile 29 Kasım arasında ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna Tesla hisselerinden bağışlandı. Uzmanlar, Musk'ın hisse senetlerini hayır kurumları yerine bağışçı tavsiyeli fonlar gibi aracılara bağışlamış olabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte bağışlar muhtemelen Musk'ın 2021'de 16,5 milyar dolarlık Tesla hisselerini satmasından kısa bir süre sonra başladı. Chronicle of Philanthropy'den elde edilen verilere göre bu bağışlar sonrası Musk, 2021’de Bill Gates ve Melinda French Gates'ten sonra Amerika'nın en büyük ikinci bağışçısı oldu.

Elon Musk’ın şu anda net serveti 2 milyardan fazla ve servetinin büyük bir kısmı dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geliyor.

Elon Musk'ın jetini takip eden hayranı Tesla istedi Elon Musk’ın başı genç bir hayranı ile dertte. 19 yaşındaki Jack Sweeney, uzun süredir Musk’ın özel jetini anbean takip ediyor ve konumunu paylaşıyordu. Musk’ın bu durumu eleştirmesi ve taciz olarak tanımlaması sonrasında genç, Elon Musk’tan bir Tesla istedi.

Elon Musk paylaştı, Tesla'nın başı derde girdi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Twitter paylaşımlarıyla ilgili mahkeme celbi göndertti.