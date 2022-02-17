Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Windsor Kalesi’ndeki çalışmalarına geri dönen Kraliçe Elizabeth (95), sağlığıyla ilgili ilk kez itirafta bulundu. Savunma Bakanlığı’ndaki görev değişimi için Tümgeneral Eldon Millar ile Tümamiral James Macleod’u Oak Room’da kabul eden Elizabeth, bastonla ayakta duruyordu.

"HAREKET EDEMİYORUM"

Askeri yetkililerin yanına gelmesini bekleyen Elizabeth, gülümseyerek onlarla tokalaşırken “Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum” dedi. Elizabeth, oğlu Prens Charles’ın iki gün önce koronavirüse yakalanmasından sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Buckingham Sarayı, tıbbi mahremiyeti gerekçe göstererek Kraliçe’nin test sonucunu açıklamadı. Saray, Elizabeth’in hastalıkla ilgili olarak herhangi bir semptom göstermediğini açıklamakla yetindi.

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Aynı desteği ona da verin Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.