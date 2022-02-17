Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, batılı devletlerin Rusya’ya yaptırım tehditleri ikili ilişkileri iyice gerilmesine neden oldu. Rus liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede oturdukları devasa masa gündeme damga vurmuş, Fransız medyasında alay konusu olmuştu.

Aşı karşıtlığı ile bilinen Bolsonaro’nun PCR testi yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.

Macron, DNA’sının Rus doktorların eline geçmesini istemediği için PCR testi istediğini reddetmişti.







Bu gelişme üzerine iki lider aralarında mesafe bulunun bir masayı tercih etmişti.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz’da tıpkı Macron gibi PCR testini reddettiği için dev masaya oturmayı tercih etti.



Sosyal mesafe bulunun dev masaları Kremlin Covid-19 tedbirleri gereği olduğunu açıklasa da, Rusya’nın Avrupa ile arasındaki mesafeyi temsil ettiğine dair söylemler ileri sürüldü.

Aşı karşıtlığı ile bilinen Bolsonaro’nun PCR testi yaptırıp yaptırmadığı ise henüz bilinmiyor.



İngiliz basını Rus lideri kızdıracak: Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü İngiliz The Sun gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zihnini yapısını analiz eden bir ilginç bir habere imza attı. Putin’in zihnini anlamak istiyorsanız 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar gitmeniz gerek şeklinde ifade edilen haberde, zihnini analiz etti.

Putin-Biden görüşmesi sonrası tansiyon düştü! Rus birlikleri geri dönüyor ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesi sonrası sınırda tansiyon düşmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya’nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine döndüğünü duyurdu.