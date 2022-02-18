Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı kızdıracak bir açıklama imza attı. Kulleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Kiev'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

"UKRAYNA HALKIYLA OMUZ OMUZA OLACAKLAR"

Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

UKRAYNA'YA 100 MİLYON STERLİN

Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi Kiev’de bulunan Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi.

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