Türkiye Gazetesi

Uluslararası alanda 'Turkey' olarak tanınan ülkemiz, küresel sahnede 'Türkiye' kimliğini kazanmak için adımlar atıyor. Türkiye’nin uluslararası kabul görmüş İngilizce adı olan 'Turkey'i değiştirmek için Birleşmiş Milletler’e başvuruda bulunarak, ismini 'Türkiye' olarak revize etmeyi planlaması, İngiliz medyasında haber oldu.

"FONETİK TELAFFUZDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

İngiliz medyasının lokomotifi BBC, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) yapmaya hazırlandığı başvuruyu haberleştirdi. Haber başlığında "Goodbye Turkey, hello Türkiye (Güle güle Turkey, hoşgeldin Türkiye)" ifadesini kullanan BBC, Türkiye'nin dünyada değişen imajından da bahsetti.

BBC'nin, Türkiye'nin 'Turkey' yerine 'Türkiye' adı altında yeniden markalaşmaya çalıştığını belirttiği haberde, "Türkiye, uluslararası alanda 'Turkey' olarak tanınan adını 'Türkiye' olarak yeniden markalaştırıyor. Ancak bu değişikliğin yalnızca bir fonetik telaffuzdan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülüyor" ifadesinin kullanıldı.

Türkiye'ye ait resmi kurumların İngilizce yayın yapan sosyal medyalarında, sıklıkla 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başladığı belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, özellikle savunma sanayiinde ve diziler aracılığıyla kültür/sanat alanında yurt içi ve yurt dışında attığı adımlar hatırlatıldı.

"TURKEY" İFADESİ TARİHE KARIŞIYOR

'Türkiye' adının İngilizce metinlerde daha yaygın şekilde kullanılması için harekete geçen Türkiye, ihraç edilen ürünlerin üzere basılan "Made In Turkey" ibaresini değiştirerek "Made In Türkiye" şeklini vermişti. Dışişleri Bakanlığı ise, web sitesinde değişikliğe giderek 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlamıştı.

'Turkey' İngilizce'de 'hindi' anlamına geldiği için, zaman zaman sosyal medyada Türkiye düşmanları tarafından dalga geçmek için de kullanılıyordu.

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