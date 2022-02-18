Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dönemde açıklamaları ve liderleri ağırlarken devasa masa tercihiyle dünya gündeminde yer aldı.

İngiliz The Economist dergisi Rus lider Putin’in tutumunu, masaya yatırdı ve savaş çıkmasa bile kaybedenin şimdiden Moskova olduğunu savundu. Derginin, Moskova yönetimini mercek altına aldığı yeni sayısında, "Ukrayna'yı işgal etsin ya da geri adım atsın, Putin Rusya'ya zarar verdi" yorumunda bulundu.

Haberde, "Putin kendini köşeye sıkıştırdı. Kaçabilirdi. Geri çekilme, sonrasında saldırıyla sonuçlanabilir. Batı, Putin'in oluşturduğu tehdide karşı durarak, bu hayati tercihi caydırmak için en iyi şansa sahip." ifadeleri kullanıldı.

Aynı yazıda ayrıca, "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." denildi.

BATI’NIN SERT YAPTIRIM PAKETİ

Rus lider Putin’in uzun süreki ve stratejik anlamda zemin kaybettiğini savunan yazıda, Batı'nın, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılındaki pakete kıyasla daha sert bir yaptırım paketi üzerinde anlaştığı da hatırlatıldı.

"PUTİN ÜLKESİNİ ZARARA UĞRATTI"

Analiz yazısında ayrıca, "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tek kurşun bile sıkmadan kendisini küresel ölçekte ilgi odağı haline getirerek ülkesinin bir kez daha önemli olduğunu kanıtladığının" bazı analistlerce dile getirildiğine dikkat çekildi.

"RUSYA'YA SAVAŞ TEHDİDİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ZARAR VERİR"

"Savaş, Ukrayna'yı yıkıma uğratmanın yanı sıra, Rusya'ya savaş tehdidinden çok daha fazla zarar verir." görüşü paylaşılarak, şunlar aktarıldı:

"Batı, Rus gazına sırtını dönmeye daha istekli ve kararlı olur. Putin toplumdan dışlanır. Rusya, kısa vadede yaptırımlarla ve sonrasında ise daha da derin bir baskıyla mahvolur."



Rusya'dan 'Caydırıcılık' tatbikatı! Putin de izleyecek Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor Rusya'nın, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı suçlamasıyla ABD'nin çağrısıyla yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıttı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor” dedi.