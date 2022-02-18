Türkiye Gazetesi

Kremlin, Moskova’nın Doğu Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki durum için endişe duyduğunu ve oradaki durumu çok tehlikeli olarak göründüğünü söyledi.Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yapılan açıklamalar ile daha da yükseliyor. Kremlin’in son yaptığı açıklamada tedirginliğe neden oldu. Kremlin, Moskova’nın Doğu Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki durum için endişe duyduğunu ve oradaki durumu çok tehlikeli olarak göründüğünü söyledi.



Rusya’nın, gerçekleştirilen askeri tatbikatların rutin bir eğitim sürecinin parçası ve şeffaf oldupunu söyleyerek Rusya’nın nükleer tatbikatlarının Batı ile gerilimi daha artırıcağı fikrini reddetti.

Kremlin, Moskova’nın Doğu Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki durum için endişe duyduğunu ve oradaki durumu çok tehlikeli olarak göründüğünü söyledi.



ABD VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan ABD yönetimi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan gelen görüşme önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Gelecek haftaki görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, müttefiklerine danışacağını belirtirken, Biden'ın transatlantik ülkelerinin liderleriyle bir telefon görüşmesi yapacağı duyuruldu.

Görüşmeye, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileri de katılacak.

Öte yandan ABD yönetimi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan gelen görüşme önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Gelecek haftaki görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, müttefiklerine danışacağını belirtirken, Biden'ın transatlantik ülkelerinin liderleriyle bir telefon görüşmesi yapacağı duyuruldu.

Görüşmeye, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileri de katılacak.

Rusya'dan 'Caydırıcılık' tatbikatı! Putin de izleyecek Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor Rusya'nın, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı suçlamasıyla ABD'nin çağrısıyla yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıttı. Rusya’yı toplantıda temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor ve utanç duruma düşürülüyor” dedi.