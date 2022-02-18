Türkiye Gazetesi

Eunice fırtınası, Hollanda'yı vurdu. Sabah saatlerinde itibaren etkili olmayı başlayan fırtınanın saatteki hızı 130 kilometreye ulaştı. Bu sebeple kırmızı alarm verildi. Ülkede okullar tatil edildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İNSANLAR ÖLDÜ

Başkent Amsterdam ve çevresinde üzerine ağaç düşen 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Qbuzz, Arriva ile Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda bütün uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi.

MARKETLER KAPANDI

Albert Heijn ile Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Aşı merkezleri ve korona test merkezleri de tamamen kapatıldı. Fırtına sebebiyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için bütün iş yerleri, mahkemeler, devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.

Hollanda'da yaşayan Türk'ün 8 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı Hollanda’da yaşayan Türk asıllı Nevzat Altay işlemediği cinayet suçuyla 12 yıl hapis cezası aldı. Yargılandığı davada 8 yıl hapis cezası yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Altay, yaşadıklarını anlattı.

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 120'ye çıktı Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ı Batsirai Kasırgası vurdu. Felaket sebebiyle ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Tornado kasırgasından 9 gün sonra kedi Madix enkazdan sağ çıktı ABD’de 6 eyalette görülen Tornado kasırgasıyla felaket yaşadı. Yetkililerin en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğu felakette binalar enkaz yığınına döndü. Mayfield'de yıkılan binada 9 gün sonra bir kedi sağ olarak çıktı.