Türkiye Gazetesi

Saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası, İngiltere ve İrlanda'da büyük ölçüde hasara sebep oldu. Eunice Fırtınası, nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, yetkililer acil durumlar dışında halka "evde kalmaları" çağrısında bulundu.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Dün geceden bu yana İrlanda'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İrlanda'da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon'da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda'da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra'daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.

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