Türkiye Gazetesi

Sibirya’da donmuş toprağın yüzeyinde ortaya çıkan ve şans eseri bulunan devasa çukurun gizemi araştırılmaya devam ediliyor. Görenlerin ağızlarını açık bıraktığı çukurun, yer altında yaşanan bir patlama sonucu oluştuğu düşünülüyor.

TESADÜFEN BULUNDU

Tesadüfen fark edilen ve büyük tehditler oluşturan devasa çukurun gizemi araştırılmaya devam ediliyor. Kuzey Kutbu’nun donmuş topraklarında ortaya çıkan çukur üzerinde bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

NE ZAMAN OLUŞTUĞU BELLİ OLDU

Daha öncesinde de 16 krateri keşfeden bilim adamları, uydu görüntülerini inceleyerek dev kraterin ne zaman oluştuğunu tespit edebildi. Araştırmacılar, çukurun ilk olarak 16 Temmuz 2020'de bir helikopter uçuşu sırasında görülen kraterin 15 Mayıs ile 9 Haziran 2020 arasında bir noktada patlamış olacağına inanıyor.

İÇİNDEN DUMANLAR ÇIKIYOR

Sibirya’da oluşan 16 kraterin oluşumuyla ilgili bilgi veren bölge halkı, yüksek bir ses duyduğunu hatta duman ya da alev bulutları gördüğünü söyledi. Bilim adamları henüz olayı canlı olarak görmüş değil. Ancak bu durum bir açıdan da olumlu gibi görünüyor. Jeolog Evgeny Chuvilin'in belirttiği üzere şu ana kadar kraterler uzak ve yaşam olmayan yerlerde oluştu. Ancak eğer bu durum değişirse, altyapı için tehlike oldukça büyük.

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