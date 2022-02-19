Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı önceden planlanan tatbikatın bugün başlayacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tatbikatları bizzat denetleyeceğini duyurmuştu. Putin'e Belarus lideri Alexander Lukaşenko da eşlik ediyor. Putin ile Lukaşenko’nun, stratejik güçlerin tatbikatını ‘durum odasından’ izledikleri belirtildi. Bugün başlayan tatbikatta balistik ve güdümlü füzeler deneniyor.

RUSYA BALİSTİK SEYİR FÜZELERİ FIRLATTI

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Rusya balistik, seyir füzeleri fırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla izleyeceği tatbikatlarda Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı bildirildi.

Ukrayna- Rusya krizinde gerilim tırmanıyor: Bölgeden peş peşe patlama sesleri geliyor Donbass bölgesinde gerilim tırmanıyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklama göre Rus yanlısı ayrılıkçıların bir askeri öldürdüğünü ve bölgeden peş peşe patlama sesleri geldiği bilgisi paylaşıldı.