Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Almanya'nın Münih kentinde katıldığı Münih Güvenlik Konferansı marjında görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede, Rusya'nın faaliyetlerini derin endişeyle izlediklerini beyan eden ikili, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve gerilimin düşürülmesi için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ikili "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine müsamaha gösterilmeyeceğine" yönelik görüş birliğine vardı.

"BİRÇOK SAHADA ÖNEMLİ PARTNER"

Öte yandan Hayaşi "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin teşvik edilmesi için çağrıda bulundu, Stoltenberg de Japonya'nın "birçok sahada önemli partner" olduğunu söyledi.

Hayaşi, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında ise ülkesinin dış politika ve güvenliği konularına değinerek bölgesel askeri faaliyetlerini sürdüren Çin'den "uluslararası güvenlik kurallarına uymasının" talep edilmesinin önemini vurguladı.

Tokyo-Pekin arasında "yapıcı ve istikrarlı ilişki" arayışı içerisinde olduklarını belirten Hayaşi, Tayvan konusunda ise Ada'nın Japonya'nın "temel değerleri paylaşan bir dost ve önemli partneri" olduğunu dile getirdi.



G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı: 'Diplomasi' yolunu seç G7 ülkelerinden Rusya'ya; diplomasi yolunu seçmesi, gerilimi düşürmesi ve askeri güçlerini Ukrayna sınırından çekmesi çağrısı yapıldı.

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