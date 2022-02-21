Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizi devam ederken, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden “terör saldırısı” uyarısı yapıldı.

KALABALIK BÖLGELER TEHLİKELİ

ABD Büyükelçiliği, Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Basında çıkan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının belirtilen kentlerdeki toplu alanlarda bulunmaması çağrısı yapıldı.

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