Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizinde ipler iyice gerildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Lapid, İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lapid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin ABD'nin değerlendirmesinden daha düşük oranda olduğunu tahmin ettiklerini ancak buna kesinlikle hazırlandıklarını söyledi.

ABD'NİN YANINDA YER ALACAKLARINA VURGU YAPTI

Rusya ile iyi ilişkileri korumaya özen gösterdiklerini belirten Lapid, buna rağmen doğal olarak müttefikleri ABD'nin yanında yer alacaklarını vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız." dedi.

Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin "Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.

"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor." diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var." ifadelerini kullandı.

Normalleşmeye en çok İsrail’in ihtiyacı var Prof. Dr. Muhammed Nureddin, iki ülke arasındaki diplomatik zeminin yeniden tesisinde İsrail’in verdiği tavizlerin etkili olduğuna dikkat çekti. Lübnanlı uzman, ilişkilerin eski gücüne kavuşturulmasına en çok Tel Aviv yönetiminin ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

İsrail'li çiftçinin yetiştirdiği çilek Guinnes Rekorlar kitabına girdi İsrail'de bir çiftçi çilek ekti ve çilek tohumunun çiçek açmasından tam 45 gün sonra 289 gram ağırlığına ulaştığını söyledi.