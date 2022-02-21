Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde tarafların birbirlerine yanıtları jet hızıyla geliyor. Kremlin Sözücüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron’un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.
Sözcü Peskov, “Devlet başkanları, Ukrayna’nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler.” ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO güvenliğimiz için büyük bir tehdit
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun doğuya doğru genişlediğini iddia etti. Peskov "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'nın doğusunda kimse savaşa gitmiyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda kimsenin savaşa doğru gitmediğini söyledi.