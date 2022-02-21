Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz giderek tırmanırken taraflardan da açıklamalar hızla geliyor. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığı açıklandı

Ancak, Kremlin iki lider arasında her zaman telefon ile ya da yüzyüze bir görüşmenin ayarlanabileceğini duyurdu.

“UKRAYNALI YETKİLİLERİN ÖLDÜRÜLECEĞİ İDDİALARI TAMAMEN YALAN”

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ve Donbas'taki gelişmelere ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi. "Ukraynalı yetkililerin yakalancağı ve ödürüleceği iddiaları tamamen yalan" diyen Peskov, ayrıca, Putin'in bugün Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edeceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaşıldı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapıda mı? Casus ortalığı karıştırdı Rusya ile Ukrayna arasında ipler iyice gerildi. Donetsk bölgesinden gelen çok sayıda patlama sesleri savaş iddialarını daha da güçlendirdi.