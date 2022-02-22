Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB), Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

AVUSTRALYA'DAN 'GERİ ADIM ÇAĞRISI' ÇAĞRISI

Karara karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" dedi.

Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" diye konuştu.

JAPONYA'DAN YAPTIRIMLAR DAHİL SERT CEVAP İÇİN İLK HAMLE

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararını kınadı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa kararı "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olarak nitelendirdi.

Hayaşi, "Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR KARARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız." ifadesini kullanmıştı.

ALMANYA BAŞBAKANI: CEVAPSIZ KALMAYACAK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'in kararının cevapsız kalmaması için ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile anlaştıklarını söyledi.

MACRON: AVRUPA YAPTIRIM KARARLARINI ALMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

NATO RUSYA'YI KINADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'yı kınadı. Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını bildirerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Donetsk ve Luhansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

BM: UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TAM DESTEK VERİYORUZ

BM Genel Sekreteri Guterres, "Rusya'nın tanıma kararı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, BM şartına aykırıdır. Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" dedi.

KAZAKİSTAN'DAN RUSYA'YA VETO

Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararına komşusundan itiraz geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Rusya'nın 2 bölgenin bağımsızlığını tanıma kararına karşı çıktı.

Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacağını söyleyen Tileuberdi, "Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir. Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır" şeklinde konuştu.

BELÇİKA'DAN RUSYA'YA KINAMA

Belçika’dan da Rusya’ya kınama geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınlayarak, “Belçika, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını kınamaktadır. Bu karar uluslararası hukukun, Minsk anlaşmalarının ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Güçlü ve birleşik bir tepki için AB ve NATO ortaklarımızla yakın çalışacağız" ifadelerine yer verdi.



Rusya-Ukrayna arasında ipler gerildi! Krize neden olan Donbas'ın önemi Rusya ile Ukraya arasında Donbas krizinde ipler iyice gerildi. Krize neden olan Donbas bölgesi zengin yer altı kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya’ya tepki: Reddediyoruz Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararına tepki göstererek, "Kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.