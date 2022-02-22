Ayrıntılar geldi...
Zelenskiy: Acil yardıma ihtiyacımız var
22.02.2022 - 13:25 | Son Güncelleme: 22.02.2022 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna sadece barış istiyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı. Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli. Beklemek için zamanımız yok, hukuki adımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak acil yardım talebinde bulundu.
Etiketler : Son dakika,
828336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/828336.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER