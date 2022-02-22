Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karş ilk somut yaptırım Almanya’dan geldi. Berlin, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2’nin onay sürecini durdurdu.

ALMANYA'DA RUSYA'YA YAPTIRIM

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi. Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.

AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Proje sahibi olarak Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketlerin de yer aldığı Kuzey Akım 2 projesi yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesini hedefliyordu.

Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdı Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerilim ile Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı.