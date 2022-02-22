Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesi enerji piyasalarındaki tedirginliği artırdı. Enerji tedarikinde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

FİYATLAR YÜZDE 21 ARTTI

Konratların fiyatı 87 euro'dan başlayarak dünkü kapanışa göre yüzde 21 arttı. Mart vadeli doğalgaz kontratları ise Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI FİYATLARA YANSIDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlardaki diğer önemli bir artış nedeni ise, Putin'in açıklamaları sonrası ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması oldu.

RUSYA'NIN GAZ TEDARİKİNE ETKİSİ

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını yani 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. AB ülkeleri ise mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

Buna göre Rusya, Avrupa’ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor. Rusya'dan sonra Norveç, yüzde 38-39 civarında gaz tedarikiyle önemli bir konumda bulunuyor.

Rusya doğalgazı keserse ne olur? Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının ardından İran, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Mısır ve Türkmenistan ile gündeme gelen doğalgaz anlaşmaları 'alıcı' pozisyonunda olan Türkiye'nin elini güçlendirdi.

Ukrayna Rusya doğalgazından vazgeçebilir Ukrayna ve Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasının yeniden gözden geçirilmediği taktirde ülkesinin Rusya doğalgazından vazgeçecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.