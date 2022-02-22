Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde tarafların birbirlerine yanıtları jet hızıyla geliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından, bölgede gerilim giderek artıyor. Ukrayna ordusu tarafından, şu an için diplomasi yolunun izleneceği ancak gerekli durumda kendilerini korumak adına harekete geçecekleri bildirildi.

"RUSYA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna’nın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini ancak bunu dünyanın daha yeni anladığını ifade ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seslendi. Reznikov, “Sevgili askerler, denizciler, çavuşlar, komutanlar, generaller ve amiraller! Ukrayna Ordusu’nun sayın mensupları! Sizin 8 yıldır bildiğinizi, tüm dünya şimdi öğrenmiş oldu. Sizin adamlığınız ve profesyonel oluşunuz sayesinde kadınların ve çocukların arkasına saklanan düşmanın planları, bertaraf edildi. Okullarımız ve evlerimiz vuruldu, topraklarımız çalındı ve bombalandı. Dün, Rusya gerçek yüzünü gösterdi. Yaptıklarının elbette bir cezası olacaktır. Kremlin Sovyetler Birliğini canlandırma konusunda bir adım attı. Tercihimiz çok basit. Ülkemizi, evimizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bizim için değişen bir şey olmadı. Şimdi yanımızda olacak olan gerçek dostlarımızı göreceğiz” dedi.

"BİRÇOĞU BİZİ KAOSA ÇEKMEYE ÇALIŞACAK"

Rusya ile çıkabilecek bir savaş halinde, kayıplar verileceğine de değinen Reznikov, “Önümüzde zorlu bir dönem var. Kayıplarımız olacak, acılara katlanacağız ancak bizi zafer bekliyor olacak. Doğru bizim arkamızda ve biz kendi topraklarımızdayız. Ordumuzu halkımız destekliyor. Halkımızın bize olan inancı, her şeyi doğru yaptığımızın göstergesidir. Birçoğu, bizi kaosa çekmeye çalışacak. Buna izin vermeyeceğiz. Gücümüz birliğimizde ve kendimizden emin oluşumuzda. Sevdiklerimiz için sakinliğimizi koruyacağız. Yaşasın Ukrayna ordusu, Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.



Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdı Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerilim ile Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.