Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim her dakika tırmanırken dünyanın gözü Ukrayna'ya çevrildi. Rusya'nın somut bir işgal çıkartıp çıkartmayacağı ise merak edilirken Ukrayna'lılar ülkelerindeki son durumu aktardı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali'ne Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakla gelen yolcular, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından ülkelerinde yaşananları basın mensuplarına değerlendirdi.

'KİEV BOŞALTILIYOR'

Güvenlik nedeniyle soyadını açıklamak istemeyen bir yolcu, yaşadığı başkent Kiev'de korkunun hakim olduğunu belirterek ülkede durumun kötüye gittiğini söyledi. Yolcu, 14 Şubat'tan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'in boşalmaya başladığını vurgulayarak Kiev'de yaşayanları kötü şeylerin beklediğini ifade etti ve şu sözleri ekledi:

'İNSANLAR BAŞKA ŞEHİRLERE TAŞINDI'

"İnsanlar Lviv gibi diğer şehirlere taşındılar, Ukrayna'nın batı taraflarına doğru. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanların ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakit paraya çevirmeye çalışıyor. Bankalardan paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar."

Telekomünasyon şirketinde çalıştıüğını söyleyen Anna G., seyahatinin daha önce planlandığını, şirketinin imkanı olanların Ukrayna dışında uzaktan çalışmasına fırsat tanıması üzerine İstanbul'a geldiğini, sonrası için ise bir plan yapmadığını dile getirdi.

'DURUM KÖTÜLEŞİYOR'

Yolculardan biri olan Margarita Piven ise İstanbul'a iş için geldiği söyleyerek "Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz. Durum biraz abartılıyor." ifadelerini kullandı.

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