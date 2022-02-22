Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri hangi sınırlar içerisinde tanıyacağına dair yaptığı yorumda, "Var oldukları ve ilan edildikleri sınırlar içinde tanınacaklar." ifadesini kullandı.

'İLAN ETTİKLERİ SINIRLAR İÇİNDE TANINACAKLAR'

Rusya'nın, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri hangi sınırlar içerisinde tanıyacağına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Var oldukları ve ilan edildikleri sınırlar içinde tanınacaklar." dedi.

Dmitriy Peskov, Batı'nın söz konusu verdiği kararı "beklendik bir gelişme" olarak nitelendirerek, Rus askerlerinin Donbas'a girdiğine dair bilgileri ise "Teyit etmiyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Kremlin'den açıklama: Putin-Biden görüşmesi için somut plan yok Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.

Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim zirveye tırmanıyor.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.